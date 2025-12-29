Cinthia Fernández anunció la llegada de una nueva integrante a la familia: “Esta hermosa bebé”

Cinthia Fernández es una bailarina, panelista, emprendedora e influencer que con los años supo crear su propia comunidad de seguidores. La famosa vive una nueva etapa en su vida, desde que comenzó su relación con Roberto Castillo, con quien está comprometida y en plena organización de la boda. En medio de eso, reveló una sorpresa que la llena de emoción por el momento que atraviesa.

En su perfil, la famosa anunció con alegría que agrandan su familia numerosa con su pareja. Cabe recordar que Cinthia es madre de tres niñas, fruto de su relación con Matías Defederico, las gemelas: Bella y Charis, y Francesca. A esto suma las hijas que tiene el abogado de su anterior relación.

“Se agranda la familia″, escribió Cinthia en la publicación en la que presenta a la cachorrita. Luego le hizo un pedido a sus seguidores para elegir el nombre de una de las mascotas.

“Ustedes tienen que ayudarnos a ponerle nombre a esta hermosa bebé, porque la verdad con una de las perritas ya nos decidimos (es la que van a conocer en unos días). Pero con nuestra segunda cachorra no nos ponemos de acuerdo”, contó la famosa en su perfil junto a la foto de la mascota nueva.

Si bien muchos celebraron la llegada de las nuevas integrantes, otros criticaron porque la famosa agradeció a una cuenta que es encargada de vender animales de raza.

Las críticas que recibió Matías Deferico por ir al egreso de sus hijas con Cinthia Fernández

A comienzos de diciembre, las gemelas egresaron de la primaria e hicieron un festejo por el logro. Ambos padres estuvieron en la celebración y subieron fotos a sus redes sociales con emotivas palabras hacia sus hijas Charis y Bella.

“Terminamos primaria. Felicitaciones mis amores que grande están y qué rápido pasó la primaria. Vamos por la secu, ahora. Se merecen todo lo mejor de este mundo, las amo”, escribió el exfutbolista en su cuenta y mostró fotos de las gemelas.

No obstante, sus seguidores no tardaron en criticarlo por compartir el festejo después de años de conflicto económico por no pagar la cuota alimentaria de sus hijas a su ex.

“Se egresaron, pero no pagaste ni un cuaderno, gracias a la madre esas nenas son quienes son”; “Te tendría que dar vergüenza”; “Fotito para el Instagram”; “Pasó rápido porque no estuviste para acompañarlas”; “El papá del año”; “Aparecés para la foto, sos de manual”; “Y pensar que nunca pagaste ni una cuota del colegio”, fueron los mensajes que le dejaron.