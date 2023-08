Britney Spears habló por primera vez de su divorcio: “No podía soportar más el dolor”

Britney Spears es muy querida por todos en el ambiente de la música y el espectáculo mundial. Sus icónicos hits forman parte de la memoria colectiva de todos y hasta el día de hoy se siguen escuchando.

Britney Spears y Sam Asghari Foto: instagram/britneyspears

Si bien la cantante pasó por varios momentos difíciles, desde que ganó la batalla legal contra su padre parecería ser que todo iba bien. Hace un tiempo que volvió a conectar con su público por medio de las redes sociales, donde sus fanáticos aprovechan para dedicarle mensajes y mostrarle su cariño.

Sin embargo, hace unos días fue su ahora exesposo Sam Asghari quien anunció que se van a divorciar, después de seis años juntos. La pareja se casó hace 15 meses después de una larga relación, donde él fue su principal sostén en todo el proceso que vivió en la lucha por no tener más la tutela de su padre.

Britney Spears. Foto: Instagram

Qué dijo Britney Spears de su separación

Después de varios días de especulaciones y de silencio por parte de la artista, decidió romper el silencio y expresar sus sentimientos por medio de una publicación en su perfil de Instagram. “Como todo el mundo sabe, Hesham y yo ya no estamos juntos... 6 años es mucho tiempo para estar con alguien así que estoy un poco sorprendida, pero... ¡¡¡No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie!!! ¡Pero, no podía soportar más el dolor, honestamente!”, comenzó la publicación de la interprete junto a un video bailando.

Britney Spears Foto: Instagram/britneysper

Luego agradeció el apoyo que siempre recibe de sus fanáticos: “¡¡¡De alguna manera telepática he estado recibiendo tantos mensajes que me derriten el corazón de amigos y les agradezco!!! ¡¡¡He estado jugando fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos sabemos eso!!!”.

Para terminar su posteo, agregó: “¡Así que seré lo más fuerte que pueda y haré lo mejor que pueda! ¡Y en realidad me va bastante bien!”.