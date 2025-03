Barby Silenzi habló por primera vez sobre su ruptura con El Polaco: “¿En qué momento?"

Barby Silenzi es una bailarina argentina que conoció a El Polaco, el cantante de cumbia, en 2016 mientras ambos participaban del reality “El Bailando”. Al tiempo, comenzaron una relación amorosa y tuvieron una hija, Abril. De todas maneras, desde finales de 2023, luego de varias idas y vueltas, se encuentran una crisis constante.

Sin embargo, parecía que la situación era más grave, ya que la bailarina habría descubierto a su pareja en una situación bastante comprometedora. La angelita reveló que El Polaco “tendría cositas por ahí”, algo que habría desatado la furia de Barby Silenzi, quien no pudo evitar explotar ante la noticia.

“Él estaría con alguna cosita”, lanzó de manera muy picante Yanina Latorre, sugiriendo que el cantante habría sido infiel a su pareja. Ante esta revelación, la famosa panelista no dudó en ir más allá y agregó detalles sobre la reacción de Barby Silenzi: “Ella se enteró y se enojó”.

La reacción de Barby Silenzi y El Polaco ante los rumores de separación

Al principio, ni Barby Silenzi ni El Polaco emitieron comentarios sobre la polémica que surgió ni sobre los rumores de una posible infidelidad por parte del cantante. Sin embargo, no sería la primera vez que los famosos eligen mantenerse en silencio ante este tipo de situaciones.

Las tiernas fotos de Barby Silenzi y sus hijas.

Sin embargo, en una nota con LAM, Barbi Silenzi aclaró los rumores de separación. “¿Qué separación? No, ¿En qué momento que no me enteré?“, le preguntó la mediática al cronista de LAM con suma sorpresa y dudas.

Ante la confusión, el cronista le consultó si seguía de novia, a lo que Barbi Silenzi respondió con franqueza. “Sé que algo dijo Yani, pero no vi nada (...) Nosotros decidimos no mostrar tantas fotos juntos porque la gente es muy mala onda”, aseguró. “¿Estás de novia?“, le consultó el periodista desde LAM. ”Si, con el Poca“, cerró la madre con una sonrisa.