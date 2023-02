Así fue el encuentro entre Nicole Neumann y Luca, el hijo de Fabián Cubero y Mica Viciconte.

Desde que nació Luca Cubero, una de las preguntas que le suelen hacer a Nicole Neumann está relacionada con el hecho de si ya había conocido al bebé de Fabián Cubero y Mica Viciconte. La modelo trató varias veces de alejarse del tema o centrarse solo en la relación de sus hijas con el pequeño.

Nicole se refirió al nacimiento de Luca como “una bendición” y aseguró que si sus hijas eran felices, ella también lo sería. Además, en una entrevista con Instrusos, Neumann expresó que sus hijas, deseaban que ella también volviera a tener un hijo.

Nicole Neumann contó cómo conoció a Luca Cubero. Foto: Nicole Neumann

“Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen `queremos que tengas un bebé con Manu´”, aseguró la modelo, quien está en planes de casarse con su actual pareja.

Las tres hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero junto a Luca Cubero y Mica Viciconte.

Nicole Neumann conoció a Luca Cubero

Nicole Neumann confesó que conoció personalmente a Luca, quien nació en mayo de 2022. “Lo conocí en un acto del colegio de mis hijas”, indicó Nicole, explicando que fue de vista, que no lo sostuvo en brazos.

“Estaba solo el papá. Era un evento de mis hijas, del colegio de mis hijas”, repitió la modelo, sin contar muchos más detalles sobre el encuentro. Esta revelación llega después de que Nicole regresara de sus vacaciones con sus hijas Sienna y Allegra, aunque Indiana, la mayor que tiene con Fabián Cubero, no asistió.