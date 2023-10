Así está hoy Kelly, la hija del mítico cantante Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne, el mítico líder y cantante del conjunto Black Sabbath, es querido por sus fanáticos por su invaluable aporte a la música y la cultura del rock. Además de seguirlo por su trayectoria, los fanáticos también sienten mucha curiosidad por su vida privada y su intimidad.

Tanto es así que los seguidores de Ozzy están al tanto de Kelly Osbourne, su hija, quien ha decidido seguir los pasos de su papá en lo que refiere a la música.

Fue a mediados de los 2000 cuando Kelly, quien hoy tiene 38 años, comenzó a llamar la atención de la prensa y la industria musical en general cuando lanzó los sencillos ‘Shut Up’ o el cover de ‘Papa Don’t Preach’ de Madonna.

La joven cambió totalmente su estilo. Foto: Google Images

Pero hay algo que destacó además de su talento: su radical estilo dark y gótico que se caracterizaba por un maquillaje bien cargado y potente, fundamentalmente en los ojos, y el cabello corto y oscuro.

Lamentablemente, el mundo de Internet y las redes sociales es vil y la hija de Ozzy fue víctima de cyberbullying por comentarios despectivos respecto a su cuerpo y su aspecto físico en general.

Así está hoy Kelly Osbourne

Como consecuencia de los malos comentarios que le llegaron, Kelly se sometió a dietas estrictas, a actividad física constante y a una cirugía gástrica que le permitió perder peso de forma rápida y efectiva.

La hija de Ozzy Osbourne sorprendió al cambiar su forma de vestir, la cual se caracterizaba por ropa holgada, así como prendas con colores oscuros. Por si fuera poco, la cantante cambió su maquillaje a uno más natural y no tan cargado, y también su pelo.

Algunas diferencias en su rostro a comparación de años anteriores dieron a entender que Kelly también se realizó algunos retoques estéticos en la cara para terminar de cambiar su imagen por completo.

Pese a las especulaciones, la cantante salió a callar a sus haters por medio de un video que publicó en Instagram: “Siempre soy realmente honesta y franca sobre lo que le he hecho a mi cuerpo, y quién soy, y no me he sometido a una cirugía plástica”. Ahora, Kelly Osbourne está viviendo una vida plena, mucho más tranquila y enfocada en su hijo.