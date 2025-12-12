Araceli González explotó y apuntó contra todos: “Tengo los ovarios llenos”

Araceli González volvió a estar en el centro de la escena después de su participación en Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini por Canal Trece. Su presencia marcó su regreso a la pantalla del canal dirigido por Adrián Suar y, como era previsible, reabrió viejas heridas.

A la salida del programa, la actriz se cruzó con las cámaras de LAM y el tema de su divorcio volvió a instalarse. Las críticas en redes no tardaron en aparecer y, cansada de que se la cuestione por volver sobre su pasado, Araceli decidió responder desde sus propias plataformas.

El descargo sin filtros: “Tengo los ovarios llenos”

En un mensaje contundente, Araceli González expresó su hartazgo por los comentarios sobre su vida personal, su aspecto físico y su historia con Suar. “Tengo los ovarios llenos. No me importa si estoy flaca, gorda o vieja. Yo trabajé para que a los cincuenta mi cabeza no se ocupe de eso”, señaló.

La actriz remarcó que muchos de los ataques provienen tanto de internautas como de sectores del periodismo: “Estoy harta de que me digan que yo hablo del pasado. Si me preguntan, respondo. No soy yo la que instala los temas”.

El rol de Fabián Mazzei y la denuncia de supuesta censura

Araceli también destacó el apoyo de su pareja, Fabián Mazzei, a quien definió como su compañero incondicional. “Estoy con un hombre que me respeta y se fuma todo. Se fuma que digan boludeces”, afirmó.

Y fue más allá: aseguró que, en el pasado, cualquier persona que se acercara a ella podía quedar sin trabajo en Canal Trece. Según su relato, hubo un intento de censurar tanto su figura como la de Mazzei: “Hay que tener muchos huevos para acercarse a mí en un momento en el que cualquiera que se acercaba no trabajaba más”.

Fabián Mazzei y Araceli González.

“Estoy harta de proteger a los malos”

En el tramo más fuerte de su descargo, Araceli apuntó directamente al mundo del espectáculo y a ciertas figuras que, según ella, “hicieron mucho daño” y aun así continúan siendo reconocidas:

“Estoy harta de proteger a los malos. A los malos no se los protege, se los denuncia. Yo protegí mucho a personas que hicieron daño y van por la vida exitosos, honrados, galardonados”.

Sin dar nombres, dejó entrever que aún hay historias que podría revelar. “Si yo cuento la verdad, vos me vas a amar”, advirtió.