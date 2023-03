Antes de irse de Gran Hermano, el papá de Nacho le pegó a uno de los perritos y el video se hizo viral

Los usuarios de Twitter no dejan pasar nada, especialmente si se trata sobre Mora y Caramelo, los cachorros que entraron a Gran Hermano hace algunas semanas. Fue así como un video donde se ve cómo el padre de Nacho le gritaba y retaba a Mora que generó mucha indignación entre los usuarios de la red social.

El problema no estaba en que hubiera retado a la cachorrita. Lo que muchos señalaron como polémico fue el momento en que Rodolfo utilizó su chancleta para pegarle.

Rodo protagonizó un polémico momento con uno de los perritos de la casa.

Dale, no, vaya para allá”, le repetía al animalito mientras la golpeaba. En ese momento, Romina decidió alzar a la perrita y llevársela. “¡No le hagas mimos porque si no no aprende!”, dijo entonces el padre del participante tratando de justificarse. Y su hijo agregó: “Está sacando cosas de la basura”. En ese momento, Rodo insistió: “Hay que ponerles límites, chicos”.

Ya Caramelo había caído en la pileta cuando los familiares entraron a la casa, razón que llevó al conductor a hacerles una seria advertencia. Es que los participantes estuvieron desatentos a los perritos.

Quién es el veterinario de los perritos de Gran Hermano

El veterinario de Mora y Caramelo es Gustavo Marín, quien está encargado de vigilar lo que pasaba con las mascotas. “Nosotros no vimos nada. Si realmente fuera peligroso para ellos o no estuviera de acuerdo, creo que levanto la voz, hablo con producción y los perros se van en el acto, o la producción misma diría que no los están cuidando, pero no pasa eso”, explicó en una entrevista.

“Estamos alertas, no obstante yo igual agradezco que la gente cuente, porque a veces yo me entero de cosas porque la gente te escribe, muchos por Instagram. Muchos con cuestiones como ‘por favor, que se lo lleve Marcos, es el más responsable, no se lo den a Romina’”, agregó.

Sobre el futuro de los perritos, el veterinario aseguró: “No tienen por qué vivir juntos, creo que a cada uno le haría bien tener su familia, pero también podría pasar que vayan juntos y estarían bien, pero no me parece que sea una condición sine qua non decir que tienen que irse juntos”.

Caramelo y Mora han sido el foco de atención de los televidentes desde su ingreso a la casa.

Así que cada vez hay más posibilidades de que Caramelo se vaya Romina y Mora con Marcos, tal como ambos participantes han manifestado.