Alejandro Sanz en Argentina 2026: mapa con ubicaciones y precios de entradas

Alejandro Sanz anunció su visita a la Argentina y desató el furor de sus fans. Tras un arranque de gira triunfal en México, confirmó las fechas del resto del tour que está en marcha y la euforia ya se puede sentir. El músico regresa al país como parte de las primeras fechas confirmadas por Latinoamérica para el año próximo y la emoción es absoluta.

Con el recuerdo aún latente de su última visita al país en mayo del 2023, Alejandro Sanz confirmó su vuelta a la Argentina con tres fechas en distintas ciudades. El primer encuentro con sus fans será el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, el 6 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires y el 8 de marzo en Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba.

El cantante tuvo una vida rodeada de apodos de mala gana.

Entradas para Alejandro Sanz en Argentina 2026

La venta de entradas para estas citas con uno de los cantautores más emblemáticos a nivel mundial será a partir del día martes 16 de septiembre a las 15hs, se habilitará la preventa Santander Visa con un beneficio de 6 cuotas sin interés únicamente a través de MODO.

Mientras que la venta general será el día miércoles 17 de septiembre a las 15hs con todos los medios de pago y cualquier método de pago únicamente a través de MODO y Mercado Pago. Ticketera oficial Enigmatickets.com.

Alejandro Sanz en Argentina: mapa con ubicaciones y precios de entradas

Los precios para el show en el Campo Argentino de Polo varían según la ubicación. Las entradas para el campo general tienen un valor de $65.000 pesos argentinos + cargo por servicio. Mientras que las más caras son las VIP oro platino que tienen un valor de $210.000 pesos argentinos + cargo por servicio.