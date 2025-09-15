Alejandro Sanz en Argentina 2026: mapa con ubicaciones y precios de entradas

Alejandro Sanz anunció su visita a la Argentina y desató el furor de sus fans. Tras un arranque de gira triunfal en México, confirmó las fechas del resto del tour que está en marcha y la euforia ya se puede sentir. El músico regresa al país como parte de las primeras fechas confirmadas por Latinoamérica para el año próximo y la emoción es absoluta.
Con el recuerdo aún latente de su última visita al país en mayo del 2023, Alejandro Sanz confirmó su vuelta a la Argentina con tres fechas en distintas ciudades. El primer encuentro con sus fans será el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, el 6 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires y el 8 de marzo en Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba.
Entradas para Alejandro Sanz en Argentina 2026
La venta de entradas para estas citas con uno de los cantautores más emblemáticos a nivel mundial será a partir del día martes 16 de septiembre a las 15hs, se habilitará la preventa Santander Visa con un beneficio de 6 cuotas sin interés únicamente a través de MODO.
Mientras que la venta general será el día miércoles 17 de septiembre a las 15hs con todos los medios de pago y cualquier método de pago únicamente a través de MODO y Mercado Pago. Ticketera oficial Enigmatickets.com.
Los precios para el show en el Campo Argentino de Polo varían según la ubicación. Las entradas para el campo general tienen un valor de $65.000 pesos argentinos + cargo por servicio. Mientras que las más caras son las VIP oro platino que tienen un valor de $210.000 pesos argentinos + cargo por servicio.