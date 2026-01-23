A 6 meses de su separación, Gimena Accardi blanqueó cuál es su tipo de hombre ideal: “Me gustan los...”

Gimena Accardi se separó de Nicolás Vázquez en julio pasado y, desde entonces, se dispararon todo tipo de rumores respecto de su vida amorosa. Uno de los comentarios que más resonó y resuena la involucra con Seven Kayne, el joven músico con quien recién protagonizó una acalorada serie vertical.

Gime Accardi y Seven Kayne en la nueva serie de Olga.

El caso es que la actriz nada confirma y, además, no se siente en la obligación de dar ninguna explicación. Vive libremente e incluso hablar sin preocuparse de las opiniones divididas que puedan generarse.

Algo así es lo que sucedió este viernes, cuando durante el programa de OLGA Soñé que veraneaba blanqueó cuál es realmente el tipo de hombre que le atrae y sorprendió a todos.

“Me gustan los turros”

“Creo que lo que me seducía antes también un poco me sigue seduciendo”, dijo Accardi. Y ante la pregunta “¿cómo qué?“, lanzó sin dudar: ”Los turros”.

“Pero tu exmarido era lo menos turro”, le hizo notar Homero Pettinato. “Sí, pero no importa”, señaló ella, sin profundizar en por qué no necesariamente los vínculos se forman solo con aquel tipo de personas que nos resultan seductoras.

Pettinato enseguida imitó una escena estigmatizante sobre el tipo de hombre que mencionó la actriz y dijo: “Tiene que discutir con la novia a los gritos en la puerta del boliche. ‘Ahora te volvés caminando, amiga. No te llevo nada’. Ese griterío tiene que estar”.

“Están equivocadísimos. Están equivocados, chicos. El turro es dulce. Están en pedo ustedes. Hay turros románticos, está lleno”, salió al cruce Gimena, convencida de lo que decía.

Y no conforme aseguró: “El que te maltrata es otro tipo de chabón. Es el abogado que viene de traje”.

“El turro te trata como una princesa. El turro te trata como un verdadero hombre sabe tratar”, enfatizó, generando todo tipo de reacciones, que fueron de risas hasta aplausos de quienes concidían con los dichos. Sin dudas, a Gimena no le faltarán candidatos aprovechando la declaración.