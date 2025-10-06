Violento asalto en Eldorado: un hombre fue golpeado y le robaron el celular y la billetera.

Un hombre fue víctima de un violento asalto el sábado por la noche en la cancha del barrio Giachino, en el kilómetro 3 de la ciudad de Eldorado. Según relató su familia, el hombre fue golpeado por los agresores, quienes le robaron un celular Redmi 03 y su billetera, que contenía el documento nacional de identidad y tarjetas personales.

Imágenes y videos del hecho comenzaron a circular en redes sociales, generando preocupación entre los vecinos por el nivel de violencia registrado.

La familia de la víctima solicitó la colaboración de la comunidad para recuperar la documentación, en caso de que sea hallada en la zona, y pidió estar atentos ante posibles ofrecimientos del teléfono robado.

El hecho se suma a una serie de episodios delictivos que en las últimas semanas vienen despertando inquietud en distintos barrios de Eldorado, por lo que los vecinos reclaman mayor presencia policial y medidas de prevención.