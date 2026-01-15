Vence la prórroga del transporte en Eldorado y el municipio garantiza servicio de colectivos este jueves.

Este jueves 15 de enero vence el contrato de prórroga excepcional por dos meses de la concesión del servicio de transporte público de pasajeros en Eldorado, actualmente a cargo de la empresa ETCE. En ese contexto, desde el municipio adelantaron que a primera hora del día se comunicarán definiciones oficiales y confirmaron que la ciudad contará con servicio de colectivos durante la jornada.

La localidad atraviesa desde hace varios meses una situación conflictiva en torno a la prestación del transporte urbano. Antes de la prórroga otorgada por el Ejecutivo local, la empresa concesionaria había advertido dificultades para sostener el valor del boleto sin subsidios nacionales y frente al incremento de los costos operativos, especialmente los salarios del personal. Por su parte, los usuarios rechazaron posibles aumentos del pasaje y reclamaron mejoras en el estado de las unidades.

El escenario derivó en medidas de fuerza, reducción de recorridos y suspensión del servicio en determinados horarios y zonas. Ante esta situación, el municipio debió contratar a otras empresas para garantizar la cobertura en sectores que ETCE dejó de atender, alegando falta de insumos y recursos.

En octubre se realizó el primer llamado a licitación pública para adjudicar una nueva concesión del servicio de colectivos en Eldorado. El proceso fue declarado desierto, ya que la única empresa interesada solicitó una prórroga de plazo para presentar su oferta, pedido que no fue aceptado por el Ejecutivo municipal.

Un segundo llamado a licitación se llevó a cabo la semana pasada y contó con la presentación de dos propuestas, correspondientes a Kenia S.A. y a la propia ETCE. Tras el análisis de las ofertas, el intendente Rodrigo “Pipo” Durán resolvió rechazarlas por considerarlas no convenientes para los intereses de la ciudad.

Hasta el momento, no hubo un anuncio oficial sobre el esquema que regirá a partir de la finalización de la prórroga excepcional. No obstante, desde el Ejecutivo local aseguraron que este jueves habrá novedades y que el servicio de transporte público funcionará con normalidad en Eldorado.

