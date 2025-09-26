Vía Eldorado / Incendios

Un incendio destruyó por completo una vivienda en Eldorado

El siniestro ocurrió en la madrugada del viernes en el kilómetro 3, cerca de un camping de la ciudad. Se investigan las causas.

26 de septiembre de 2025,

En las primeras horas de este viernes, una vivienda ubicada en el kilómetro 3 de Eldorado, sobre la calle Benjamín Matienzo, fue consumida en su totalidad por las llamas. El hecho ocurrió en cercanías de un reconocido camping de la zona.

Aunque aún no se difundió un parte oficial, testigos confirmaron que el incendio destruyó por completo la construcción. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más detalles sobre lo sucedido y los daños materiales ocasionados.

