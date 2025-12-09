Vía Eldorado / Incendios

Un incendio destruyó por completo una vivienda en el kilómetro 1 de Eldorado

El fuego se desató anoche en una casa de la calle Alta Tensión. No hubo heridos y Bomberos Voluntarios lograron evitar que las llamas alcanzaran construcciones vecinas. Se investigan las causas del siniestro.

Jimena Leguizamón
9 de diciembre de 2025,

Un incendio destruyó por completo una vivienda en el kilómetro 1 de Eldorado.

Una vivienda ubicada sobre la calle Alta Tensión, en el kilómetro 1 de Eldorado, fue totalmente consumida por las llamas anoche, alrededor de las 22:20, sin que se registraran personas lesionadas. La rápida intervención de la Policía y de los Bomberos Voluntarios permitió evitar que el fuego se propagara hacia otras edificaciones cercanas.

Los efectivos acudieron de inmediato tras recibir un llamado de emergencia y constataron que la casa, propiedad de un hombre de 57 años, se encontraba completamente tomada por el fuego.

Poco después arribaron los Bomberos Voluntarios de Eldorado, quienes trabajaron en la extinción del incendio y en las tareas de enfriamiento de la zona afectada. Solo se registraron daños materiales y las autoridades continúan con las actuaciones para determinar el origen del siniestro.

