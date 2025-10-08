Vía Eldorado / Perros

Un ciclista busca desesperadamente a su perra “Resaca” tras un accidente en Garuhapé

Víctor, quien recorre el país en bicicleta junto a su compañera canina desde hace seis años, fue embestido por un camión en Misiones. Está fuera de peligro, pero su perra —una border collie blanca y negra— continúa desaparecida.

Jimena Leguizamón
8 de octubre de 2025,

Una historia de viaje y amistad quedó interrumpida por un trágico accidente en la localidad misionera de Garuhapé. Víctor, un ciclista que desde hace más de seis años recorre la Argentina junto a su perra “Resaka”, busca reencontrarse con ella luego de que ambos fueran embestidos por un camión de origen brasileño mientras circulaban por la ruta.

El hombre fue trasladado al hospital de Eldorado, donde se encuentra fuera de peligro, aunque con lesiones producto del impacto. Su compañera, una border collie de pelaje blanco y negro, desapareció del lugar del siniestro, y desde entonces se desarrolla una intensa búsqueda en la zona.

“Resaka” es una perra de apoyo emocional, cuenta con chip identificatorio, todas las vacunas al día y documentación en regla. Víctor pide colaboración a quienes puedan brindar información sobre su paradero y dejó disponible su contacto: 2944-512107.

La historia de Víctor y Resaka, que ya suma el paso por 14 provincias argentinas, conmovió a ciclistas y vecinos de distintos puntos del país, quienes se unieron a la búsqueda con la esperanza de que el emotivo reencuentro se produzca pronto.

