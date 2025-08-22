Restos calcinados en Bernardo de Irigoyen: indicios apuntan a una víctima brasileña.

Fuentes policiales confirmaron que los restos humanos encontrados en el paraje Juan Manuel de Rosas, ex Granado, en Bernardo de Irigoyen, podrían pertenecer a una persona de nacionalidad brasileña. Si bien la confirmación oficial dependerá de los resultados de las pericias forenses, los indicios preliminares apuntan en esa dirección.

El macabro hallazgo se produjo el lunes alrededor de las 18:40, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de restos a la vera de un camino vecinal. Al llegar al lugar, los agentes encontraron restos óseos con signos de incineración, cenizas, ropa y cables, lo que sugiere que la víctima habría sido quemada en una fogata.

Según las fuentes, en la localidad no hay denuncias recientes de personas desaparecidas, por lo que se entabló comunicación con autoridades brasileñas para acelerar la identificación de la víctima. El médico policial que intervino en la escena estimó que se trataría de un hombre de entre 30 y 35 años, basándose en el estado de la dentadura y el cabello. Además, se presume que la muerte habría ocurrido aproximadamente una semana antes del hallazgo.

Los restos fueron trasladados a la morgue de Posadas para la realización de la autopsia correspondiente. La investigación continúa con la participación de la Policía Científica y la Bioquímica de la Policía de Misiones, mientras se mantiene una estrecha colaboración con otras localidades y con las autoridades del país vecino.