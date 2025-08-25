Vía Eldorado / policia

Reemplazaron al segundo jefe de la Unidad Regional III de Eldorado

La Fuerza Provincial aclaró que se trató de una disposición administrativa y desmintió rumores de detención. En su lugar quedó la comisario inspector Patricia Portillo.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

25 de agosto de 2025,

Apartaron del cargo al segundo jefe de la Unidad Regional III de Eldorado.

De acuerdo con información publicada por el portal Eldopolis, la Unidad Regional III de la Policía de Misiones atraviesa un sorpresivo cambio en su conducción.

El comisario inspector Miguel Valenzuela, quien se desempeñaba como segundo jefe, fue apartado de sus funciones y reemplazado por la comisario inspector Patricia Portillo, que ya asumió el cargo.

En principio trascendió que el comisario inspector habría sido detenido, rumor que desde la Fuerza Provincial desmintieron.

En dialogo con medios locales, el jefe de la UR III, comisario mayor Daniel Orlando Molina, confirmó el reemplazo del comisario inspector Miguel Alfredo Valenzuela, sin embargo aclaró que en se trató de una disposición administrativa de la Jefatura de Policía.

Molina en la entrevista radial, remarcó que Valenzuela continuará trabajando en Eldorado, pero que “prestará funciones en la división de verificación de automotores, que también tiene su asiento dentro de la Unidad Regional, aunque depende orgánicamente de otra dependencia”.

“Él (por Valenzuela) fue reasignado como jefe de la división de verificación de automotores y en reemplazo de él va a cumplir la función de segundo jefe de la Unidad Regional la comisario inspector Patricia Portillo. No hubo detención, hubo recambio”, explicó Molina

Fuente: Eldopolis

