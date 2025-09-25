Vía Eldorado / Robo

Puerto Rico: detienen a una pareja por robo de prendas y calzados en la Placita

Agentes encubiertos de la Policía de Misiones interceptaron a dos sospechosos con antecedentes, recuperando la mercadería sustraída de comercios locales.

Jimena Leguizamón
25 de septiembre de 2025,

Puerto Rico: detienen a una pareja por robo de prendas y calzados en la Placita.

La Policía de Misiones detuvo a un hombre de 24 años y a una mujer de 30 acusados de sustraer ropa y calzado de al menos dos puestos de la tradicional Placita de Puerto Rico. Ambos ya contaban con antecedentes por hechos similares en la zona y habían sido detenidos anteriormente en Capioví.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes encubiertos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional IV, quienes a través de las cámaras de seguridad detectaron la maniobra: los sospechosos ingresaban a los locales, distraían a los vendedores y ocultaban la mercadería.

El seguimiento permitió interceptarlos en la vía pública cuando intentaban escapar, recuperándose varias remeras femeninas y un par de zapatillas. Los comerciantes damnificados radicaron las denuncias correspondientes y los elementos fueron restituidos.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción interviniente, que les notificó la causa en su contra.

