Montecarlo exhibe el único árbol navideño tejido a crochet de la provincia.

En la Plaza San Martín de Montecarlo ya se encuentra instalado el único árbol navideño elaborado íntegramente a crochet en la provincia. La pieza, creada por un grupo de adultos mayores, destaca por su minucioso trabajo artesanal y el detalle alcanzado en cada punto, transformándose en una obra colectiva que captó la atención de residentes y visitantes.

Además de embellecer uno de los espacios más concurridos del municipio, la iniciativa busca poner en relieve la creatividad, el oficio y la dedicación de quienes participaron en su confección. Su presencia se suma a las propuestas navideñas locales y refuerza la identidad cultural de la comunidad.

Desde la Municipalidad invitan a vecinos y turistas a acercarse para fotografiarse y disfrutar de este proyecto que combina tradición, identidad y espíritu festivo.