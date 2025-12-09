Vía Eldorado / Navidad

Montecarlo exhibe el único árbol navideño tejido a crochet de la provincia

La pieza artesanal, confeccionada por adultos mayores, ya puede visitarse en la Plaza San Martín. El proyecto resalta el valor cultural del tejido, la identidad local y el espíritu festivo que une a la comunidad.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

9 de diciembre de 2025,

Montecarlo exhibe el único árbol navideño tejido a crochet de la provincia
Montecarlo exhibe el único árbol navideño tejido a crochet de la provincia.

En la Plaza San Martín de Montecarlo ya se encuentra instalado el único árbol navideño elaborado íntegramente a crochet en la provincia. La pieza, creada por un grupo de adultos mayores, destaca por su minucioso trabajo artesanal y el detalle alcanzado en cada punto, transformándose en una obra colectiva que captó la atención de residentes y visitantes.

Además de embellecer uno de los espacios más concurridos del municipio, la iniciativa busca poner en relieve la creatividad, el oficio y la dedicación de quienes participaron en su confección. Su presencia se suma a las propuestas navideñas locales y refuerza la identidad cultural de la comunidad.

Desde la Municipalidad invitan a vecinos y turistas a acercarse para fotografiarse y disfrutar de este proyecto que combina tradición, identidad y espíritu festivo.

Temas Relacionados

MÁS DE Navidad
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS