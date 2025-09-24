Montecarlo celebró la Estudiantina 2025 con color, música y competencias estudiantiles.

Montecarlo vivió jornadas de fiesta y alegría con la Estudiantina 2025, organizada por la Asociación de Centros de Estudiantes Secundarios (ACESMO) y acompañada por la Municipalidad. El evento cerró con la entrega de premios que reconocieron el esfuerzo y la creatividad de los estudiantes.

En la competencia por la Llave de la Ciudad, la Escuela Normal N.º 2 obtuvo el primer puesto con 208 puntos, seguida por el Instituto Carlos Culmey (174) y el Instituto Madre Teresa Michel (171).

En la disputa por el Escudo de la Ciudad, el Instituto Michel se llevó el triunfo con 80 puntos, mientras que Carlos Culmey y la EPET N.º 11 ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. La Copa Challenger quedó nuevamente en manos de la Escuela Normal, con 117 puntos, superando al Instituto Carlos Culmey y al Instituto Michel.

El encuentro no solo destacó los resultados, sino que también reafirmó la identidad y la integración de la juventud de Montecarlo, consolidándose como un espacio para la expresión artística y la sana competencia.

Participaron diversas instituciones educativas de la ciudad, incluyendo IEA N.º 8, EPET N.º 11, BOP N.º 94, BOP N.º 43, EPET N.º 17, Instituto Madre Teresa Michel, Instituto Carlos Culmey y Escuela Normal N.º 2.