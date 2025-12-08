Montecarlo ajusta sus horarios de transporte urbano.

La Empresa de Transporte Urbano de Pasajeros de Montecarlo inició diciembre con un nuevo esquema de horarios y recortes en algunas líneas debido a la situación económica y la baja ocupación en determinados turnos.

El Concejo Deliberante analizó el pedido durante varias semanas y acompañó las modificaciones para garantizar el servicio en los horarios más utilizados.

Según la empresa, con el boleto actual es difícil sostener todos los recorridos, por lo que se priorizaron las franjas horarias con mayor demanda, especialmente considerando la baja de circulación tras el cierre del ciclo lectivo.

Nuevos horarios

Línea Malvinas–San Lorenzo : inicia 05:30, con servicios hasta las 20:45.

Zona Centro (Cementerio–Plaza–Terminal–Puerto) : arranca a las 05:25 y finaliza a las 21:00.

Zona urbana (05:58 – lunes a viernes) : mantiene su esquema habitual.

Servicio 06:30 (Cementerio–Plaza–Terminal–Puerto) : operativo hasta las 22:25.

Domingos y feriados: una línea por hora en la zona urbana.

Se mantienen los recorridos en Guatambú, Itacuruzú, Guaraypo, Palomar/Malvinas y Horizonte/San Lorenzo, con salidas entre la mañana y última hora de la tarde. En colonia Itacuruzú, las frecuencias van de 06:40 a 19:40.

Del 2 de enero al 28 de febrero

Sobre Av. El Libertador funcionarán las líneas 05:58, 06:30 y 05:40.En los barrios seguirán operativas San Lorenzo–Malvinas, Horizonte y Palomar, con salidas cada dos horas.

En marzo de 2026 volverán a evaluar el esquema, ya que varias líneas se suspendieron momentáneamente por la baja cantidad de usuarios que no cubrían los costos operativos.