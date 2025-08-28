Médica de Eldorado denuncia que la Justicia la obliga a volver con su hija al lugar donde sufrió violencia de género.

La médica Florencia Rondón, oriunda de Eldorado, expuso públicamente la difícil situación judicial que atraviesa luego de escapar de Rosario en abril de este año, tras denunciar violencia de género ejercida por su expareja.

La mujer, que actualmente vive y trabaja en Eldorado, asegura que la Justicia santafesina insiste en que regrese con su hija al lugar donde sufrió agresiones físicas, económicas y psicológicas.

Rondón relató que en Rosario padeció episodios de violencia que incluso la dejaron sin poder continuar su carrera profesional. Indicó que fue presionada durante el embarazo, sufrió ataques mientras sostenía a su hija en brazos y que en uno de los últimos hechos también resultó agredida su madre. Esa situación la llevó a pedir auxilio y abandonar la ciudad junto a su familia.

Actualmente, cuenta con medidas de protección en Misiones y un amparo provisorio que resguarda a madre e hija. Sin embargo, desde Rosario insisten con el regreso. La médica sostuvo que su expareja no pidió régimen de visitas ni cumple con la cuota alimentaria.

Su defensa legal trabaja para que la Cámara de Apelaciones de Eldorado determine que el centro de vida de la niña se encuentra en Misiones, lo que permitiría sostener la protección actual. Mientras tanto, Rondón pidió la difusión de su caso para evitar un desenlace trágico y reclamó que se garantice la seguridad de ambas.