La Municipalidad de Eldorado confirmó que la maratón estudiantil, una de las competencias centrales de las Olimpiadas Estudiantiles 2025, se disputará este viernes desde las 14 horas con seis puntos de largada diferenciados según la categoría de los corredores.

El recorrido contempla las siguientes salidas: la categoría “A” femenino partirá frente al Hogar San Juan, sobre calle Montevideo y Agrimensor Pomar; la categoría “B” femenino y la “A” masculino desde el Instituto Superior San José (km 11) sobre la avenida Juan Domingo Perón; la categoría “C” femenino y la “B” masculino desde la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Asunción; y la categoría “C” masculino desde avenida Córdoba y calle Suiza.

Maratón estudiantil en Eldorado: seis puntos de largada y llegada en el Polideportivo.

La llegada de todas las divisiones será en el Polideportivo Municipal “Héctor Hugo Ligorria” (km 9), donde se prevé la presencia de un gran marco de público para alentar a los estudiantes en una de las pruebas más esperadas del calendario deportivo juvenil.