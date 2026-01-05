Vía Eldorado / Transporte público

Licitación del transporte urbano: Eldorado abre hoy las ofertas de empresas

La Municipalidad de Eldorado realizará este lunes 5 de enero, desde las 9 horas, el acto de Apertura de Ofertas correspondiente al Llamado a Licitación Pública Nacional N°2, destinado a la concesión del servicio público de transporte urbano de pasajeros en la ciudad.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

5 de enero de 2026,

transporte Eldorado

El procedimiento tendrá lugar en el SUM del Edificio Central y se prevé la presencia de distintas empresas interesadas en asumir la prestación del servicio. Desde el municipio señalaron que el proceso licitatorio apunta a asegurar un sistema de transporte seguro, eficiente y acorde a las necesidades de los vecinos de Eldorado, conocida como la Capital del Trabajo.

La apertura de sobres constituye una instancia clave dentro del proceso administrativo que definirá quiénes competirán por la concesión del servicio en el ámbito urbano.

