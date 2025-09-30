ETCE responsabiliza a la Municipalidad de Eldorado por la crisis del transporte urbano.

La Empresa de Transporte de Colectivos Eldorado (ETCE) difundió un comunicado en el que expone las causas del conflicto que afecta al servicio urbano de pasajeros en la ciudad.

Según señalaron en el comunicado, la Municipalidad otorga distintos beneficios de viajes gratuitos —a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros— pero no se hace cargo del pago de esos pasajes, lo que generó una deuda que la compañía estima en más de tres millones de boletos.

La firma sostiene que esta situación, sumada a la suspensión de subsidios nacionales y a una tarifa que no refleja los costos reales, provocó un deterioro en las unidades y obligó a reducir recorridos. Además, denunció que el Municipio contrató combis y puso en circulación colectivos propios en los barrios Moral, Florida, Km 14, Pinares e Iprodha Km 3, lo que consideran una competencia desleal y una violación al contrato de concesión.

Desde ETCE remarcaron que, pese a las dificultades, en el último año se habían incorporado nuevas unidades, tecnologías y mejoras en el servicio, pero advirtieron que “resulta imposible sostenerlas si la Municipalidad no paga lo que debe”.

La empresa también señaló que el conflicto pone en riesgo los empleos de 150 trabajadores y cuestionaron que Eldorado sea “la única ciudad de Misiones con graves problemas en el transporte urbano”.

Fuente: Eldopolis