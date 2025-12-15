Eldorado: un caño principal se rompió y dejó sin agua a un amplio sector de la ciudad.

La Cooperativa de Electricidad de Eldorado (CEEL) informó que ayer domingo se produjo la rotura de un caño troncal de agua potable sobre la avenida San Martín, a la altura del kilómetro 10, lo que generó la interrupción del servicio en una extensa zona de la ciudad.

El conducto afectado es una cañería principal, encargada de distribuir el agua a numerosos barrios, por lo que el inconveniente impacta en un amplio sector comprendido entre las calles Las Heras y Ubajay, y desde la avenida San Martín hasta la avenida Hipólito Yrigoyen, área correspondiente al tránsito pesado.

Desde CEEL Aguas señalaron que los equipos técnicos trabajan de manera continua para reparar el caño dañado y restablecer el suministro lo antes posible. Según estimaron, la normalización del servicio comenzará de forma paulatina luego del mediodía, durante las primeras horas de la tarde.

Mientras avanzan las tareas, la cooperativa solicitó comprensión a los vecinos afectados y recomendó hacer un uso responsable del agua disponible hasta que el servicio quede completamente restablecido.