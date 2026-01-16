Eldorado prorrogó la concesión del transporte urbano para garantizar la continuidad del servicio.

Tras el vencimiento de la concesión del transporte urbano de pasajeros en Eldorado, el Municipio alcanzó un acuerdo con la empresa ETCE SRL para prorrogar el servicio y evitar su interrupción. La medida se enmarca en un proceso administrativo previo que incluyó dos llamados a licitación que no lograron avanzar.

Desde la Municipalidad explicaron que el primer proceso licitatorio se declaró desierto, mientras que el segundo fue considerado no conveniente, motivo por el cual se rechazaron las ofertas presentadas. Ante este escenario y con el contrato vigente finalizado el 15 de enero, el Ejecutivo municipal inició instancias formales de diálogo con la empresa prestataria.

Como resultado de esas gestiones, se acordó una prórroga excepcional y transitoria de la concesión, con el objetivo central de garantizar la continuidad del servicio y evitar perjuicios a los usuarios. La extensión fue fijada hasta el 28 de febrero de 2026 y cuenta con un plazo claramente determinado.

El acuerdo alcanzado se encuentra sujeto a la convalidación del Concejo Deliberante. En ese sentido, la resolución y el contrato correspondiente ya fueron remitidos al cuerpo legislativo para su análisis institucional.

En paralelo, el Ejecutivo municipal continúa evaluando las alternativas previstas por la normativa vigente. De acuerdo con lo establecido por la ley, una vez que una licitación se declara desierta o no conveniente, el intendente cuenta con la facultad de avanzar por la vía de excepción, lo que habilita la contratación directa del servicio.

Desde el Municipio remarcaron que todas las decisiones futuras estarán orientadas a resguardar el interés general, priorizando la continuidad del transporte urbano, la previsibilidad para los usuarios y el cumplimiento de los procedimientos institucionales con transparencia.