La Municipalidad de Eldorado solicitó una nueva extensión de la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros, con el objetivo de asegurar su continuidad y evitar la interrupción de las prestaciones en la ciudad. La prórroga se extendería hasta el 28 de febrero, luego de que el Ejecutivo municipal declarara no convenientes las ofertas presentadas en el marco del proceso de concesión.

La medida fue adoptada por el intendente Rodrigo “Pipo” Durán, teniendo en cuenta que la concesión vigente de la empresa ETCE vence este jueves 15 de enero a las 00:00 horas. De esta manera, el municipio busca garantizar que los usuarios puedan continuar utilizando el servicio para trasladarse a sus lugares de trabajo y cumplir con sus actividades cotidianas.

Desde el Ejecutivo local indicaron que la prórroga tiene un carácter preventivo y que la situación podría resolverse antes del plazo previsto, en caso de que prosperen las gestiones administrativas y técnicas en curso.

Eldorado prorrogó el contrato con ETCE y garantiza la continuidad del transporte urbano hasta fines de febrero.

La definición se da en un contexto de incertidumbre respecto al futuro del transporte urbano en Eldorado, luego de que las propuestas presentadas por las empresas Kenia S.A. y ETCE fueran consideradas no convenientes para los intereses del municipio.

Fuente: Eldópolis