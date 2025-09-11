Eldorado busca nuevas alternativas para mejorar el transporte urbano.

La Municipalidad de Eldorado avanza en gestiones para garantizar un servicio de transporte urbano más eficiente, tras los reiterados problemas ocasionados por la empresa que actualmente presta el servicio.

El intendente Rodrigo Durán y el vicepresidente del Concejo Deliberante, Mauricio Acevedo Leal, viajaron a Buenos Aires, donde mantuvieron reuniones con la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros y con firmas interesadas en el pliego de licitación.

El panorama en la ciudad se volvió crítico en los últimos meses, ya que la prestataria redujo líneas y frecuencias, afectando a estudiantes, trabajadores y familias de distintos barrios. Pese a sanciones, intimaciones y medidas administrativas aplicadas por el municipio, los incumplimientos continuaron. Incluso, se habría presentado un nuevo pedido de aumento del boleto, lo que generó mayor malestar entre los usuarios.

En paralelo, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto para abonar los pasajes gratuitos de Adultos Mayores desde julio, aunque la medida no alcanzó para revertir los problemas de conectividad.

Frente a este escenario, el municipio busca alternativas para ampliar las opciones de transporte, incorporando nuevas empresas interesadas en la licitación. El objetivo, remarcan, es garantizar un servicio regular y confiable para los vecinos de Eldorado.