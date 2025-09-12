Eldorado avanza en la modernización del proceso de aprobación de planos.

Vía Eldorado / Ciudad

La Municipalidad mantuvo reuniones con profesionales del área para definir mejoras en los procedimientos y optimizar el servicio a la comunidad.

Jimena Leguizamón
12 de septiembre de 2025,

La Dirección de Planeamiento de la Municipalidad de Eldorado sostuvo esta semana un encuentro con profesionales del municipio y del área vinculada, con el objetivo de analizar y proponer modificaciones en el proceso de aprobación de planos.

Durante la reunión, se presentaron los detalles del proyecto, se evaluó su factibilidad y se acordaron los próximos pasos para implementar un nuevo procedimiento de trabajo.

Desde la comuna indicaron que estas acciones buscan optimizar la gestión administrativa y brindar un mejor servicio a los vecinos, agilizando los trámites relacionados con la planificación urbana.

Fuente: Eldopolis

