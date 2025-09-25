Eldorado avanza con obras viales para mejorar la seguridad del tránsito.

La ciudad de Eldorado continúa con su plan de modernización vial y ejecutó una prueba piloto en la intersección de la calle Pionero Haidinger y la avenida Hipólito Yrigoyen.

La iniciativa forma parte de un proyecto destinado a mejorar la seguridad y el ordenamiento del tránsito en un punto considerado conflictivo.

El ensayo incluyó maniobras de camiones de gran porte para evaluar la funcionalidad del diseño propuesto, que contempla el ensanchamiento de las arterias y la construcción de un islote ovalado en la zona de cruce.

Con esta intervención, se busca garantizar mayor seguridad en los giros y optimizar la circulación de vehículos pesados.

Las obras forman parte de una estrategia integral de infraestructura urbana que apunta a fortalecer la movilidad, brindar soluciones a vecinos y transportistas, y acompañar el crecimiento de la ciudad con mejoras concretas en la red vial.