Eldorado aprobó el nuevo pliego para licitar el transporte urbano tras un debate dividido.

En una sesión extraordinaria marcada por el debate y posiciones contrapuestas, el Concejo Deliberante de Eldorado aprobó ayer jueves el nuevo pliego de licitación para la concesión del transporte público urbano. La votación fue ajustada: cuatro concejales se expresaron a favor y tres en contra, reflejando la diversidad de criterios dentro del cuerpo legislativo, que desde el miércoles funciona con una nueva conformación.

Acompañaron la iniciativa los ediles renovadores Ornella Beccaluva —presidenta del Concejo—, Jorge Doldán, Leonardo Frey y María Cristina Bandera. Los votos negativos correspondieron a Esteban Nöller y Fernando Montiel, de La Libertad Avanza, y a Alejandro Arenhardt, también del Frente Renovador, quien planteó objeciones respecto de algunos aspectos del pliego.

Con esta aprobación, queda habilitado el proceso licitatorio que tendrá su instancia decisiva el próximo 29 de diciembre, fecha en la que se realizará la apertura de sobres. Tanto el Ejecutivo como el Concejo destacan la necesidad de avanzar hacia un sistema de transporte más moderno, eficiente y acorde a las demandas actuales de los usuarios.

Eldorado ya había lanzado una primera convocatoria que quedó desierta, lo que obligó a prorrogar la concesión de la empresa actual, cuyo contrato venció el 15 de noviembre. Para evitar la interrupción del servicio, se resolvió extender la operación hasta el 15 de enero de 2026.

El objetivo ahora es definir una nueva prestataria antes de esa fecha, dando previsibilidad a los usuarios y garantizando la continuidad de un servicio considerado esencial para la ciudad.