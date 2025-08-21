Crece la tensión entre el HCD de Puerto Piray y la intendente

El enfrentamiento entre el Concejo Deliberante de Puerto Piray y la intendenta Mirtha Lezcano suma un nuevo capítulo, luego de que los ediles aprobaran la Resolución N° 12/2025 para convocarla nuevamente al recinto el próximo lunes 25 de agosto. La medida se tomó tras la ausencia de la jefa comunal en citaciones anteriores.

El cuerpo legislativo argumenta que el Ejecutivo acumula incumplimientos administrativos e institucionales desde 2023. Entre las irregularidades mencionan la retención de fondos que afecta el pago de salarios, dietas, servicios básicos y proveedores, así como la desaprobación de los balances municipales 2023 y 2024, señalados por omisiones graves y posibles inconsistencias contables.

El conflicto también impactó en el sistema de salud local: los concejales denunciaron que se bloqueó una donación de combustible destinada al hospital, lo que dejó a la comunidad sin cobertura adecuada de emergencias al impedir el normal funcionamiento de las ambulancias.

Ante este escenario, el Concejo insiste en la necesidad de transparentar las cuentas municipales y reclama la presencia de la intendenta en el recinto para dar respuestas sobre el manejo de fondos e inversiones.