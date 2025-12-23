Corte general de energía en Eldorado por trabajos de emergencia en la red eléctrica.

La Cooperativa de Electricidad de Eldorado (CEEL) informó que la empresa EMSA realizó un corte general del suministro eléctrico en la ciudad debido a trabajos de emergencia para la reparación de líneas en inmediaciones de la Estación Transformadora de Eldorado.

La interrupción del servicio se registró cerca de las 8:30 y, de acuerdo a lo comunicado por la cooperativa, tiene una duración estimada de unos 30 minutos.

Desde la CEEL señalaron que la medida responde a tareas urgentes que se llevan adelante con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico y restablecer el servicio con normalidad.