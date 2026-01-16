Choque entre dos motocicletas dejó dos heridos en la avenida San Martín de Eldorado.

Dos motocicletas que circulaban por la avenida San Martín de Eldorado, protagonizaron un siniestro vial ayer jueves al mediodía, a la altura del kilómetro 5. Como consecuencia del impacto, ambos conductores resultaron heridos y debieron ser trasladados al Hospital SAMIC para recibir atención médica.

Según se informó, una de las motos involucradas, una Corven Hurten, era conducida por un hombre identificado como Fabián, mientras que la otra, una Zanella 150, estaba al mando de Emanuel, de 25 años.

Tras ser examinados por el médico policial de turno, se diagnosticó que ambos presentaban politraumatismos y fractura de muñeca izquierda, con un tiempo probable de curación estimado en 35 días. En el caso de Fabián, además, se constató un traumatismo de cráneo.

Los dos motociclistas fueron sometidos a pruebas de alcoholemia, las cuales arrojaron resultado negativo, con 0.0 gramos de alcohol por litro de sangre en ambos casos.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes. Finalmente, se procedió a la incautación de las dos motocicletas involucradas, en el marco de las actuaciones de rigor.