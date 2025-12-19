Caso del enfermero falso en Eldorado: había editado el título de otra persona.

El Colegio de Profesionales de Enfermería de la Provincia de Misiones (ColPEM) resolvió suspender por 180 días a un trabajador del Hospital SAMIC de Eldorado luego de comprobar que presentó un título falso para desempeñarse como enfermero. La investigación determinó que Víctor Dionisio Britez solo posee matrícula como auxiliar de enfermería, categoría distinta a la que ejercía.

El presidente del Tribunal de Ética y Disciplina del ColPEM, Eduardo Lazzaroni, explicó que el caso se conoció a partir de una denuncia anónima realizada a través del sitio web del Colegio, lo que activó el proceso investigativo.

Durante las averiguaciones, uno de los puntos centrales fue la documentación presentada por el implicado. “Pudimos verificar que lo que hizo fue editar el título de otra persona. Tomó el título de una egresada de una escuela de enfermería, cambió el nombre y el DNI, y eso es lo que presentó a una repartición pública”, afirmó Lazzaroni. También se constató la adulteración de un certificado de libre deuda del Colegio.

El titular del Tribunal de Ética aclaró que Britez estaba matriculado, aunque no como enfermero. “Él es auxiliar de enfermería matriculado. Tenemos tres categorías: auxiliar, enfermero y licenciado. Este señor estaba registrado como auxiliar, pero se presentaba como enfermero”, precisó.

La investigación se extendió durante varios meses e incluyó consultas a distintos organismos. “Desde septiembre comenzamos con las averiguaciones. Pedimos informes a la Universidad Nacional de Misiones y también al sistema SISA, que es el registro nacional de profesionales de la salud. No aparecía como egresado en ningún lado”, explicó Lazzaroni, quien añadió que en el reverso de la copia del título figuraba el nombre de la verdadera titular.

Con los elementos reunidos, el Colegio avanzó en la sanción administrativa, respetando las instancias formales. “Se le dio el derecho a réplica, pudo defenderse y exponer su caso. Después de todas las averiguaciones, se decidió la suspensión”, indicó. La medida tendrá una vigencia de 180 días, mientras continúan otras actuaciones administrativas.

Desde el ColPEM remarcaron la gravedad de la situación. “Cuando una persona ejerce tareas que no le corresponden, hay un riesgo enorme. La enfermería es responsable civil y penalmente. Presentarse con un título que uno no tiene también es un delito, está tipificado en el Código Penal”, subrayó Lazzaroni.

Además, advirtió que no se trata de un hecho aislado. “Estamos analizando otros casos de títulos apócrifos. Hay personas que compran títulos de enfermeros o licenciados, muchas veces de supuestas universidades privadas”, afirmó, y destacó que el Colegio realiza “un análisis minucioso de firmas, códigos y documentación” para detectar este tipo de maniobras.

Finalmente, el presidente del Tribunal de Ética llamó a reforzar los controles y a la concientización social. “La población debe exigir siempre la matrícula profesional. Eso garantiza que la persona está habilitada y formada legalmente. Estamos hablando de la vida humana, y eso no admite ningún tipo de improvisación”, concluyó.