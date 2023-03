En la mañana de ayer, la localidad de Puerto Rico se vio conmocionada tras el hallazgo de un cadáver en el canal de las aguas del río Paraná, frente a la Costanera de la ciudad.

El cuerpo fue retirado por Prefectura Naval Argentina del Departamento Libertador General San Martín, y aún sigue sin ser identificado debido al avanzado estado de descomposición que presenta. Además, esto también dificulta las tareas para establecer la causa de muerte.

No obstante, los primeros datos en el lugar, señalan que se trataría de un hombre de entre 30 y 40 años de edad, de 1,75 metros de estatura, tez trigueña y cabello negro. El cuerpo estaba vestido con un short de fútbol negro y naranja, jeans con cinto y botas de goma negra.

El médico policial en turno, examinó el cuerpo y determinó que había fallecido hacía entre 3 y 10 días, pero debido al avanzado estado de descomposición, no se pudo determinar la causa de la muerte.

Cadáver hallado en Puerto Rico: el avanzado estado de descomposición dificulta su identificación. Foto: policía de misiones

No se encontraron documentos personales en el lugar y, por lo tanto, no se pudo establecer su identidad. Además, en la Unidad Regional no se registraba ningún pedido de paradero de personas con características similares.

Se tomaron medidas para investigar el caso: se informó al Juez en lo Correccional y de Menores Nº 1 de la IV Circunscripción Judicial, quien ordenó una autopsia al occiso. También se solicitó la Morguera de la Ciudad de Posadas para trasladar el cuerpo a la Morgue Judicial e iniciar un sumario judicial.