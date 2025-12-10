YPF lanzó nuevas ofertas de empleo en Argentina: requisitos y cómo postularse paso a paso

Se acerca fin de año en Argentina y en una época donde mucho no se suele mover el mercado laboral, YPF abrió postulaciones para aquellos que buscan iniciar su camino profesional en la compañía energética más importante del país. La fecha de ingreso estimada para aquellos seleccionados será en abril de 2026 aproximadamente.

El programa qué ofrece YPF para sus postulantes

La oferta está publicada en un portal de trabajo de la empresa argentina, y en ella destaca los puntos que le propone a los candidatos.

Una experiencia de 12 meses para conocer distintas prácticas y proyectos de las áreas y negocios en los que operamos.

Un acompañamiento cercano para abordar tus principales desafíos dentro de la compañía.

Grandes vínculos con referentes y líderes de nuestras diversas unidades de negocio, para aplicar todo lo que aprendiste durante tu carrera universitaria

Foto Archivo Los Andes.

Requisitos para postularse

Ser estudiante regular de las carreras de Ingeniería, Comercialización , Ciencias Económicas, Tecnología, Ciencias Sociales, Geociencias y Biotecnología.

Contar con el 75% de la carrera aprobada , y con aproximadamente un año pendiente para recibirte.

Residir actualmente en alguna de las locaciones en las que tenemos operaciones: CABA, Gran Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Neuquén (Capital y Plaza Huincul).

Traer una actitud de apertura y disposición hacia el aprendizaje constante.

Estación de servicio YPF ciudad de Buenos Aires Palermo Colas autos nafta Foto Federico Lopez Claro

Cómo postularse en la oferta de empleo YPF: paso a paso

Para poder acceder subir los datos, este es el paso a paso