Entre muchas otras cosas, el mundo de las redes no deja de sorprender por la cantidad de dinero que mueve. Aprender a generar contenido y monetizarlo pareciera ser hoy el objetivo de buena parte de quienes tienen una cuenta de TikTok o Instagram. La clave está en cómo hacer que funcione.

Flor Lobato es una joven influencer que tiene poco más de 6000 segudidores en Instagram, pero más de 73.000 en TikTok. La chica se presenta como creadora de contenido para marcas e invita a sus seguidores a hacer lo propio.

“Las marcas ya no buscan ni necesiten gente que tenga millones de seguidores”, asegura. Días atrás sorprendió al compartir parte de los resultados de su trabajo, dejando atónitos a todos.

Cuánto gana una creadora de contenido en 15 días

Flor compartió un video en el que cuenta su método de organización: en un Excel lleva la cuenta de todos sus ingresos y egresos económicos. “s, pero quiero generar conciencia de lo que se puede hacer siendo creadora de contenido”, señala.

Al enfocar la computadora se ve como el total de sus últimos días de trabajo, 15 para ser más precisa, sumó un ingreso total de $3.914.000.

“Lo que digo siempre: yo hace un año no me dedicaba a esto. Realmente le metí ganas, aprendí qué estrategias me sirven, qué no, cómo hablar con las marcas. Realmente fui investigando, no es que yo grabo contenido y nada más, sino que detrás hay toda una estrategia”, aseguró la joven que, además, tiene otro de sus ingresos basado en dar cursos para enseñar los secretos del llamado UGC, siglas de User Generated Content.