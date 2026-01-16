Subsidios de luz y gas 2026: el paso a paso para tramitar el beneficio sin perder descuentos

El comienzo de 2026 llegó con cambios de fondo en el esquema de ayuda estatal para los servicios públicos en la Argentina. Con la puesta en marcha del nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el Gobierno apunta a ordenar y simplificar el cuadro tarifario, dejando atrás la segmentación por niveles N1, N2 y N3. Desde ahora, el esquema distingue únicamente entre los hogares que acceden al subsidio y aquellos que abonan el costo total, en función de parámetros de ingresos y patrimonio más exigentes.

Cómo mantener el subsidio de luz y gas.

Esta reorganización administrativa y tecnológica implicó la creación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que sustituye al antiguo RASE. Aunque para la mayoría de los usuarios el traspaso de información se realiza de manera automática, hay sectores puntuales que deben completar el trámite de forma inmediata para no perder el beneficio. Frente a las dudas y consultas de miles de personas, la Secretaría de Energía lanzó una nueva plataforma digital que permite realizar todo el proceso de manera completamente online.

Subsidios de luz y gas: cómo inscribirse en el ReSEF y conservar los beneficios

Ingreso al sistema: acceder al sitio oficial argentina.gob.ar/subsidios .

Factura a mano: contar con la última boleta de luz o gas natural para cargar el número de medidor y el número de cliente, NIS o cuenta, según la distribuidora.

Vinculación del beneficio: los datos permiten asociar el subsidio directamente al punto de suministro, sin importar si el solicitante es propietario o inquilino.

Declaración jurada: completar el formulario digital dentro del portal.

Documentación requerida: DNI vigente de quien realiza el trámite, CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años y un correo electrónico activo.

Declaración de ingresos: informar los ingresos netos de todo el grupo familiar; el tope para acceder al subsidio es de 3 Canastas Básicas Totales (CBT) según el INDEC.

Control patrimonial: el sistema cruza datos y excluye a hogares con embarcaciones, aeronaves, vehículos de lujo o más de una propiedad.

Código de gestión: al finalizar la carga se emite un código que debe guardarse.

Seguimiento: el estado del trámite se puede consultar en la app Mi Argentina, donde se informará si la solicitud fue aprobada o si corresponde tarifa plena.

Subsidios de luz y gas 2026: quiénes están obligados a realizar el trámite

Si bien una gran cantidad de usuarios fue trasladada de manera automática desde el sistema anterior, existen tres grupos que deben inscribirse o actualizar su información para evitar incrementos fuertes en las tarifas. En primer lugar, quienes utilizan garrafas de GLP y los beneficiarios del ex Programa Hogar deben estar registrados en el ReSEF para poder acceder al descuento directo al momento de la compra mediante medios de pago digitales.

Hasta el 2 de agosto hay tiempo para inscribirse en los Subsidios Energéticos Focalizados.

También están obligados a realizar el trámite aquellos usuarios que contaban con la Tarifa Social de Gas en sus localidades, ya que ese beneficio quedó integrado al nuevo esquema de subsidios focalizados. Por otra parte, cualquier persona que haya atravesado modificaciones en su situación económica, como quedarse sin trabajo o sufrir una baja importante de ingresos, puede pedir una reevaluación del subsidio para intentar acceder a la bonificación, que en el caso de la energía eléctrica puede llegar al 50% sobre un determinado bloque de consumo.

Cabe recordar que los hogares donde haya una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), veteranos de Malvinas que perciban pensión vitalicia o familias con certificado de vivienda del ReNaBaP cuentan con prioridad para acceder al beneficio. Sin embargo, es fundamental que verifiquen que sus datos estén correctamente cargados en la nueva plataforma oficial, a fin de evitar inconvenientes en las próximas facturas.