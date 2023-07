Se disparan las expectativas de devaluación

El proceso de dolarización de carteras se acentuó en los últimos días y promete con acelerarse aún más en las rondas previas a las elecciones PASO dado que el resultado puede marcar el rumbo de la economía por los próximos cuatro años.

En tanto, este lunes, si bien el dólar “blue” y las cotizaciones bursátiles se mantuvieron en relativa calma, la inquietud de los operadores se manifestó en el mercado de futuros donde se pactaron negocios a $ 555 (cotización oficial) para enero de 2024, lo cual muestra la expectativa de una devaluación superior al 100% tras el cambio de Gobierno.

Con las medidas económicas ya asimiladas, en el mercado informal, el billete que había insinuado una leve baja en el inicio de las operaciones, culminó en $ 550, un rango similar al cierre del último viernes ($ 551). De esta forma, en julio la divisa informal aumentó 11%, variación 3 puntos superior a lo que pudo obtenerse en el mes con una colocación a plazo fijo.

En el mercado de futuros se pactaron negocios a $ 555 para enero de 2024.

En tanto, la devaluación oficial fue de 0,47% y la cotización pasó a $ 287,92, quedando la brecha en el 91%. En el mes la depreciación del dólar oficial fue de 7%, variación que podría quedar debajo de la inflación.

El acuerdo con el FMI admitió la continuidad de la administración por parte del Banco Central del valor oficial del dólar.

En tanto, el dólar MEP avanzó $ 516,65 y el Contado con Liquidación a $ 543,31. En ambos casos, la intervención –ahora autorizada por el FMI- jugó un rol central para contener las subas.

Por su parte, el Banco Central pudo adquirir hoy US$ 220 millones, vendió 309 millones en yuanes, con un saldo final favorable en US$ 177 millones. De esta forma, en julio acumuló compras por US$ 820 millones y venta de yuanes por 8.624 millones.

El dólar agro aportó hoy US$ 118 millones y en sólo seis jornadas ya sumó US$ 1.000 millones, la mitad del objetivo de US$ 2.000 millones.

En tanto, a favor de una mejora en los bonos soberanos, el riesgo país perforó el piso de los 2.000 puntos básicos y quedó en 1.985 puntos.

Tras el acuerdo con el FMI, el Gobierno pagará vencimientos con yuanes y otros recursos financieros. Argentina recibirá un desembolso de 7.500 millones de dólares durante la segunda quincena de agosto.