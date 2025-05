¿Rompió la veda? Ramiro Marra publicó un sorteo de 10 mil USD antes de las elecciones de CABA: cómo participar

Este domingo son las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y todos los políticos siguen afianzando su campaña estratégica en búsqueda de votos. En los últimos minutos, Ramiro Marra, candidato por el partido Libertad y Orden, decidió tomar una decisión que repercutió en todos lados.

La decisión de Ramiro Marra

“ATENCIÓN A TODOS - SORTEO USD10.000. Antes de gastar ese dinero en un búnker que solo sirve para el show, prefiero sortearlo entre todos ustedes que forman parte de esta batalla cultural. Para anotarse, pueden hacerlo a través de este link: https://bit.ly/sorteomarra“, escribió Marra en una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, acompañado por un video.

En ese video adjuntado, señala: “Quiero comunicar a todos los que me quieren acompañar el domingo, a los medios de comunicación que me están insistiendo mucho de donde va a ser mi búnker. Me he dado cuenta de que no estoy para ese tipo de encuentros. No me parece correcto. Estamos en un momento en la Argentina donde las discusiones políticas se tienen desde otro lado y no con base en la construcción de festejos y de un gasto de dinero totalmente innecesario. He pedido un presupuesto para un búnker modesto, en un hotel modesto me han pasado 10 mil dólares. Me parece totalmente innecesario. Pero para que no crean que me quiero ahorrar ese dinero, he tomado la decisión de sortearlo. Menos festejo y más devolución”. El sorteo se realiza la semana posterior a las elecciones legislativas de CABA del próximo domingo.

¿Rompió la veda electoral Ramiro Marra?

Ante la difusión del video en redes sociales, muchos empezaron a preguntarse si se podía hacer lo que hizo el candidato, ya que desde las 08:00 AM, la veda electoral empezó a regir. Esta son las acciones que están prohibidas durante la veda: