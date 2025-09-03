El economista Martín Redrado propuso que para descomprimir la presión sobre el tipo de cambio el Banco Central le presente al mercado una oferta de U$S 5.000 millones al precio del techo de la banda, que la ubicó en $ 1.430.

“El BCRA tiene que poner una oferta de U$S 5 mil millones en el techo de la banda en $ 1.430. La lógica de esta medida es mostrar que los dólares del Tesoro están y están para defender el tipo de cambio. Así se descomprimiría el juego entre tasa y dólar”, señaló.

El extitular del Banco Central habló este miércoles en el ciclo “Diálogos”, que organizó la Fundación Mediterránea en Buenos Aires.

“Hay que dejar una propuesta para descomprimir el dólar. Quien tenga una propuesta mejor que la diga. Si los dólares están pongámoslos sobre la mesa para descomprimir el mercado”, enfatizó Redrado.

El economista advirtió que si esta situación de incertidumbre con volatilidad del dólar y altas tasas “lo terminará pagando es el factor empleo”.

Redrado consideró que desde el 10 de julio hubo “improvisación” en la toma de decisiones económicas y aseguró que ahora “se corre detrás de los acontecimientos”.

En el mismo sentido, el economista aseguró que luego de las elecciones de octubre, el Gobierno deberá presentar un programa integral que incluya un plan fiscal, monetario, cambiario y financiero.

Sobre el impacto de las elecciones del próximo domingo, señaló que “si el Gobierno gana es importante”, pero advirtió que “si la diferencia es de menos 5 puntos, la reacción será entre neutra y positiva; si pierde entre 5 y 10 puntos será neutra, y por más de 10 será negativa”.

“Por eso le recomiendo al equipo económico que el lunes ponga los dólares arriba de la mesa”, remató.