¿Más cepo? Empresas como Mercado Pago y Cocos Capital no podrán vender dólar oficial

El Banco Central prohibió que las fintech compren y vendan dólares en el mercado oficial y a partir de ahora solo podrán operar en el sistema financiero mediante MEP y Contado con Liquidación.

Estas empresas utilizaban bancos para acceder al dólar oficial y desde la autoridad monetaria afirmaron que este tipo de “tercerización” no está permitida.

“No hubo ninguna medida tomada hoy. No cambia nada en términos normativos para lo que tiene que ver con el acceso para las personas humanas al mercado de cambios”, señaló el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

El funcionario indicó que “se encontraron con entidades no autorizadas a realizar transacciones en el mercado de cambios porque esas operaciones están limitadas a bancos y agencias autorizadas por el BCRA”.

“Las billeteras virtuales y ALYC no son entidades reguladas por el BCRA. Eso es lo que pasó hoy. No hay ninguna normativa nueva.”, afirmó.

Lo llamativo es el tiempo que estuvieron operando bajo este régimen sin que fueran detectadas. La medida se toma en medio de la tensión cambiaria por la suba del dólar. Esta medida afecta a empresas como Mercado Pago, Bind y Cocos Capital, entre otras.