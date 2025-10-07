La empresa que aspira a quedarse con Carrefour despidió a 1000 empleados y crece la preocupación en Argentina

Reestructuración, ajustes y transformación son algunos de los términos que las grandes firmas utilizan cuando toman la decisión de prescindir de los servicios de sus empleados.

Fue lo que ocurrió recientemente en Chile, cuando la reconocida firma de retail Cencosud despidió a 1.000 empleados con el objetivo de “ajustar su estructura”.

Cencosud es una de las grandes candidatas a quedarse con Carrefour en Argentina. La cadena de supermercados está “a la venta” o en busca de socios para la operación local desde hace varios meses. En ese marco, la compañía chilena se perfilaba como uno de los más potentes candidatos.

No obstante, las últimas novedades del otro lado de la cordillera no son las mejores y preocupa a su universo laboral. Estos cambios sin dudas también generan inquietud en Argentina, ya que Cencosud mirá para estos lares en pos de su expansión.

Los despidos de Cencosud en Chile

La compañía opera supermercados como Jumbo y Santa Isabel, la tienda París y la cadena de materiales de construcción Easy.

Desde la firma señalaron que los despidos “se suman a un contexto de reorganización” que busca “optimizar su operación en un mercado cada vez más competitivo”.

Diversos sindicatos de trabajadores de la cadena señalaron que los despidos se realizaron de manera “masiva” y afectó a los trabajadores de todas las tiendas que opera.

“Se han despedido cerca de mil trabajadores en estos días y los despidos continúan”, advirtieron desde la Coordinadora de Trabajadores de Cencosud. Por su lado, la compañía no confirmó ni desmintió la cifra.

“Se trata de una práctica inaceptable. Desde 2019 venimos advirtiendo sobre la baja dotación de personal y la sobrecarga de funciones en equipos ya debilitados. Hoy, con estos despidos, se profundiza el agobio laboral y se golpea especialmente a personas en edad avanzada, para quienes reinsertarse en el mundo del trabajo es casi imposible”, expresaron desde la organización.

Desde Cencosud emitieron un comunicado explicando que “estas decisiones forman parte de la transformación necesaria para fortalecer la sostenibilidad de la compañía" y para adaptarse a “mercados dinámicos y en constante evolución”.

Según consignó el medio chileno La Tercera, al cierre del primer semestre de 2025 la dotación total de Cencosud alcanzó 119.977 empleados, frente a 121.524 en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una reducción de 1,3% del personal.