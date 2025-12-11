Inflación de Argentina en noviembre 2025: 2,5%

Este jueves 11 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre: fue de 2,5%.

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,5% en noviembre de 2025 respecto de octubre y suma un 31,4% interanual. De esta manera el alza acumula un 27,9% en 11 meses.

La información que produce el INDEC es fundamental para la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado.

De cuánto se espera que sea la inflación de septiembre 2025.

El detalle de la inflación de noviembre

El Nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,5% en noviembre de 2025, y acumuló en el año una variación de 27,9%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,4%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3,0%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

De cuánto se esperaba que sea la inflación de noviembre 2025

Los pronósticos de consultoras privadas y analistas indicaban que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que probablemente se mantuviera en alza, superando el 2% por tercer mes consecutivo como sucedió.

Por otra parte, este miércoles se dio a conocer el dato de inflación de la CABA, que marcó un alza de 2,4%, al igual que en octubre y septiembre.

Qué es el INDEC en Argentina

El INDEC es un organismo público, de carácter técnico e independiente, que tiene la responsabilidad de producir y difundir la estadística oficial en Argentina.

¿Qué hace el INDEC?

El INDEC se encarga de realizar diversas actividades para recopilar y analizar información sobre la economía y la sociedad argentina. Entre sus funciones principales se encuentran: