Estas personas pueden acceder a un 30% de descuento en el supermercado en enero 2026

En un mes complicado, encontrar estrategias para cuidar la plata se vuelve fundamental. Durante enero, distintas cadenas de supermercados están reforzando sus promociones, combinando planes de cuotas sin interés con fuertes descuentos para ayudar a las familias a organizar mejor su presupuesto mensual.

Entre todas las ofertas, se destaca una oportunidad clave para un grupo específico de clientes que permite ahorrar un 30% en la compra semanal en una de las cadenas más importantes del país.

El descuento imperdible de los miércoles

Si sos cliente del Banco Nación, prestá atención: todos los miércoles de enero, Supermercados Coto habilita un beneficio exclusivo del 30% de descuento sobre el total de tu ticket.

Esta promoción aplica a todos los productos del comercio, lo que representa una gran mano para quienes buscan alivianar los costos del mes. Para acceder, hay que cumplir dos requisitos simples:

Pagar a través de la billetera virtual MODO .

Utilizar tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación.

El beneficio tiene un tope de reintegro de $12.000 por cliente por día. Esto significa que podés planificar una compra grande a mitad de semana y recuperar una parte importante del dinero.

Supermercado.

Otras oportunidades de ahorro en Coto según el día

Si no tenés Banco Nación, no te preocupes. La cadena ofrece un calendario de descuentos variado para otros bancos y grupos como jubilados o beneficiarios de ANSES. Acá te dejamos el cronograma para que sepas cuándo te conviene ir:

Lunes

Banco Ciudad: 25% de descuento en un pago con tarjeta de crédito (Tope $10.000).

Bancos regionales (Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz): 30% de ahorro sin tope de reintegro (crédito en un pago).

Beneficios ANSES: 10% de descuento (débito y crédito en un pago).

Martes

Jubilados y Pensionados: 15% de descuento en un pago presentando DNI (todos los medios de pago).

Banco Supervielle: 25% de ahorro (30% si sos cliente Identité) con tarjetas de débito y crédito.

Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin tope.

Beneficios ANSES: 10% descuento en un pago con tarjetas de débito y crédito

Miércoles (además del Banco Nación)

Comunidad Coto: 15% de descuento para miembros (sin tope).

Beneficios ANSES: 10% de descuento en un pago con tarjetas de débito y crédito.

Jueves

Jubilados y Pensionados: Se repite el 15% de descuento con todos los medios de pago.

Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin tope.

Beneficios ANSES: 10% descuento en un pago con tarjetas de débito y crédito

¿Y si necesito financiar?

Para quienes necesitan patear los pagos, también hay opciones vigentes todos los días:

Mercado Pago: 3 cuotas sin interés pagando con QR y tarjeta de crédito de Mercado Pago (en compras superiores a $30.000).

Naranja X: Plan Z (3 cuotas cero interés).

Estas promociones transforman la compra habitual en una herramienta estratégica para pelearle a los precios y cuidar la economía del hogar.