¡Estalló el verano! Dónde comprar piletas de lona con 40, 50 y hasta 60% de descuento

Este domingo llega el verano oficialmente, pero lo cierto es que desde hace varias semanas se está haciendo sentir. Aire acondicionado, ventilador, agua bien fría y, qué mejor, un buen chapuzón son los recomendados para transitar mejor esta temporada.

Comienza el verano, temporada de piletas. (Télam)

Con esa premisa, Frávega lanzó importantes descuentos para conseguir piletas de lona al mejor precio. Este noble artículo estival, que no pasa de moda y tiene todas a favor, por estos días se ofrece a un excelente precio. Ideal para que Papá Noel o los Reyes Magos aprovechen la propuesta.

En la página web de la afamada tienda de electrodomésticos es posible ver la variedad de marcas y tamaños disponibles, todas con descuentos en vísperas de las Fiestas.

Cuáles son las piletas que tiene en oferta Frávega

La promoción está disponible en la tienda online de Frávega. Para encontrar el artículo se debe ingresar a la pestaña “Hogar”, de allí “Jardín” y luego “Piletas”.

Pileta de lona en oferta

Hay una importante variedad de marcas y promos, pero las ofertas más interesantes son las de la histórica Pelopincho. También, dependiendo lo que se esté buscando o el espacio con que se cuente, se pueden encontrar de distintos tamaños, lo importante es que todas presentan descuentos.

Cuánto cuestan las piletas de lona que vende Frávega

Por ejemplo, una pileta grande de Pelopincho (medidas 4500 L, 300 x 200 x 75), puede conseguirse con un 54% off: cuesta $549.999, pero se paga $249.999.

Si nos vamos a algo más accesible, más chico en tamaño (1000 L, 185 x 145 x 40 cm) y de la misma marca, nos encontramos con un 55% de descuento, para pagar $88.999 en lugar de $199.999.

Asimismo, si en casa hay un bebé o niños muy chiquitos, la mejor opción es la pequeña pileta de 500 L (155 x 30 x 10,7), que está rebajada en un 60%: en vez de pagarla $149.999, cuesta $59.999