El vicerrector de la UBA reveló cuánto gana y cruzó a Luis Caputo: “Mala persona”

En medio del debate por el rechazo a los vetos de Javier Milei, comenzó a polemizarse sobre cuánto ganan, por ejemplo, los profesionales del Garrahan y los docentes y autoridades de la UBA.

En ese marco, se viralizó en redes sociales que Emiliano Yacobitto, contador, exdiputado y actual vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, ganaba un total de 18 millones de pesos.

Yacobitti reveló cuánto gana luego de que se viralizara un dato falso.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se hizo eco de una de estas publicaciones que, además, insultaba a Yacobitti: "Hijo de mil pu**. El vicerrector de la UBA, Yacobitti, acaba de decir al aires que ‘los pobres tendrían que pagar más impuestos’, antes que él bajar su sueldo de 18 millones de pesos“.

Caputo citó el posteo y comentó: "Gana 6 veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos. Pero los que no tenemos empatía somos nosotros".

Cuánto gana el vicerrector de la UBA

Yacobitti recogió el guante y respondió adjuntando su recibo de sueldo. Al mismo tiempo, cruzó duramente a Caputo, mencionando que si él quisiera -el ministro- podría averiguar cuál es el salario que percibe.

“Luis Caputo, lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo. Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo y le recomiendo ver la nota completa, no editada", señaló, haciendo mención al recorte del que se hizo eco.

La autoridad académica posteó dos recibos: uno, en el que se observa que su salario en mano es de unos $460.000; y otro de poco más de $1.800.000. De esta manera, Yacobitti recibe una remuneración mensual de $2.260.000.