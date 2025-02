El sueldo que gana un empleado de Call Center en Argentina en febrero de 2025

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), la Cámara Argentina de Centros de Contacto y el Gobierno, en enero, cerraron un acuerdo del 5% de incremento sobre lo trabajado en diciembre. Para febrero de 2025 no hay aumentos salariales previstos.

El aumento salarial acordado

La suba mencionada, se pagará en forma de asignación no remunerativa en su valor nominal y no acumulativo. Un 2,5% a partir del mes de noviembre de 2024, un 2,5% a partir del mes de diciembre de 2024. “Asimismo, los importes no remunerativos pactados en el presente acuerdo deberán ser tomados en cuenta para: a) el cálculo del sueldo anual complementario; y b) el cálculo de las indemnizaciones originadas con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo”, señala el texto que también sostiene que el acuerdo toma el adicional de presentismo.

Call Center (La Voz/Archivo).

Cuánto gana un empleado de Call Center

El sueldo de un empleado de Call Center es: Administrativo $912.071 y Mantenimiento $910.114. Luego hay diferentes operaciones por horas semanales: