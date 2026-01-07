El Gobierno tomó un crédito por U$S 3.000 millones para pagar el vencimiento del viernes

El Gobierno nacional cerró un crédito por U$S 3.000 millones con seis bancos internacionales que serán aplicados al pago del vencimiento del próximo viernes y para fortalecer las reservas del Banco Central.

Si bien era la opción más firme, la demora en el anuncio había generado algún grado de incertidumbre en el mercado financiero, de cara a la obligación que el país debe servir en 48 horas.

La operación está a cargo del Banco Central, quien cerró un préstamo REPO (Repurchase Agreement), cuyo mecanismo es la entrega de un activo contra la obligación de recompra.

La entidad a cargo de Santiago Bausili precisó que para ello se utilizarán títulos BONARES 2035 y 2038 en poder de la autoridad monetaria. Estos bonos habían sido objetos de un canje con el Tesoro Nacional la semana pasada.

Ahora resta que el Ministerio de Economía de a conocer el mecanismo por el cual el Tesoro Nacional tomará los dólares que recogió el Banco Central y luego aplicarlos al pago del vencimiento.

El plazo de esta operación es de 372 y la tasa a pagar es de 7,4%, según indicó el BCRA. Esta tasa se compone de la equivalente SOFR en dólares estadounidenses (costo de pedir dinero a un día en Estados Unidos) más un spread de 400 puntos básicos.

El Banco Central explicó que para esta operación recibió ofertas por U$S 4.400 millones, un 50% por encima del monto licitado. De aquí se desprende que Economía licitó por U$S 3.000 millones. Cabe recordar que el ministro de Economía, Luis Caputo, había dicho que tenía ofertas por U$S 7.000 millones.

El Palacio de Hacienda decidió una operación por la mitad de ese valor, en la cual los bancos compitieron por la tasa. En principio se hablaba de cuatro bancos, pero finalmente fueron seis, que no fueron informados por el Banco Central.

“A pesar del elevado nivel de demanda y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, el BCRA decidió no ampliar el monto adjudicado”, añadió el parte.

El BCRA afirmó que “el fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible”.

En esa línea la entidad enfatizó que “esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país”.

El préstamo casi que duplica el dinero que le faltaba al Tesoro Nacional para completar el pago de este viernes, con lo cual se entiende que el excedente serán para fortalecer las reservas del Banco Central.